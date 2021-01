Linda Zervakis moderiert in Jogginghose

Am 21. Jänner ist der Internationale Tag der Jogginghose. Die Idee, der einstigen Modesünde zu huldigen, stammt nicht aus den USA, sondern aus Österreich.

Bequem, modisch und im Trend: "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis hat am Donnerstag anlässlich des Internationalen Tags der Jogginghose auch ihre Arbeits-Garderobe angepasst. "Heute ist Internationaler Tag der Jogginghose. Let's fetz", kommentierte die 45-Jährige ein Video auf ihrer Facebook-Seite. In dem kurzen Clip ist die Moderatorin zu sehen, wie sie nach ihrer Abmoderation vom Sprecherpult wegtritt und lässig eine blaue Jogginghose trägt. In den Kommentaren unter dem Video bekam Zervakis großen Zuspruch für die Aktion.

Nicht erst seit dem Lockdown und vermehrter Heimarbeit ist das Interesse an Jogginghosen gestiegen. Wie die Preisvergleichsplattform idealo.at mitteilte, hat sich die Nachfrage nach der einstigen Modesünde seit dem Jahr 2018 mehr als verdreifacht - und auch die Preise bewegen sich zum Teil bei mehr als 100 Euro. Die Hochburg der Jogginghosenträger liegt demnach mit großem Vorsprung in Wien, gefolgt von Salzburg und Tirol.

Der Internationale Tag der Jogginghose ist übrigens keine Erfindung aus den USA, sondern geht auf vier Grazer zurück: Alexander Painsi, Matthias Strohmeier, Matthias Geisriegler und Martin Riesel hatten gemeinsam ein Gymnasium besucht. Im Fasching 2009 hatte sich die gesamte Klasse entschlossen, in Jogginghosen in die Schule zu kommen. Daraus wollten sie eine Tradition machen, doch da 2010 der Fasching in die Ferien fiel, suchten sie nach einer Alternative - und gründeten eine Facebook-Gruppe. Damit war der Internationale Jogginghosentag geboren. "Trag am 21. Jänner einfach den ganzen Tag eine Jogginghose. Egal ob du in die Schule, zur Arbeit oder sonst wohin gehst", heißt es in der Aufforderung. Anstoß für die Initiative war Karl Lagerfeld, der Jogginghosenträgern attestiert hatte, die Kontrolle über das eigene Leben verloren zu haben. 2010 fand der erste Jogginghosentag mit rund 130.000 Teilnehmern statt.

Quelle: Dpa