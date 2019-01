Literatur-Star Daniel Kehlmann feiert 44. Geburtstag

Der Wiener Bestsellerautor Daniel Kehlmann feiert am Sonntag seinen 44. Geburtstag. 2005 gelang ihm mit dem Millionenseller "Die Vermessung der Welt" auch der internationale Durchbruch. Seither wird jeder neue Roman mit Spannung erwartet und zum Erfolg. Nebenbei schreibt er Theaterstücke. Geboren wurde Kehlmann am 13. Jänner 1975 in München, aufgewachsen ist er in Wien.

