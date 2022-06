Liveblog: Charles und William sprechen bei Konzert zu Ehren der Queen

Mit eigenen Reden wollen Thronfolger Prinz Charles und sein Sohn Prinz William bei einem Mega-Konzert in London die Queen zu ihrem 70. Thronjubiläum würdigen. Der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. und ihr Enkel wollten sich am späten Samstagabend auf einer Bühne vor dem Buckingham-Palast äußern und jeweils separat an die etwa 22.000 Zuschauer wenden, berichteten britische Medien.

SN/APA/AFP/DANIEL LEAL Die Feiern zum Thronjubiläum der Queen dauern vier Tage lang