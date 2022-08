Liverpool: Verdächtige nach Tod Neunjähriger wieder auf freiem Fuß

Nach dem Tod einer Neunjährigen in Liverpool hat die Polizei zwei Verdächtige wieder freigelassen. Die Männer im Alter von 33 und 36 Jahren seien gegen Kaution auf freien Fuß gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Allerdings sei der 36-Jährige wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen dennoch in Haft genommen worden.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Ein neunjähriges Mädchen wurde getötet