In den Niederlanden ist ein Lkw in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen. Der Sattelschlepper geriet am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich ab und fuhr in ein Grillfest, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Zahl der Todesopfer war auch am späten Abend noch nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten dauerten an. Augenzeugen sprachen von großem Chaos und einem Bild der Verwüstung.

SN/APA/ANP/STR Lkw krachte in Grillfest: Mehrere Tote bei Rotterdam