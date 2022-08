Lkw krachte in Grillfest - sechs Tote bei Rotterdam

In den Niederlanden ist ein Lkw in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat sechs Menschen in den Tod gerissen und sieben verletzt, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS und die Nachrichtenagentur ANP. Der Sattelschlepper war am Samstagabend in Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich abgekommen und fuhr in ein Grillfest, wie die Polizei mitteilte. Augenzeugen sprachen von großem Chaos und einem Bild der Verwüstung.

Lkw krachte in Grillfest: Mehrere Tote bei Rotterdam