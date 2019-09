Lkw krachte in Russland in Kleinbus - mindestens sieben Tote

Ein Lastwagen ist in Russland gegen einen Kleinbus geprallt - mindestens sieben Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Samstag in der Region Jaroslawl, die etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau entfernt liegt. Mindestens 20 Fahrgäste seien verletzt worden, teilten die Behörden der Agentur Interfax mit.

Auf Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, wie der Kleinbus auf der linken Seite völlig demoliert wurde. Er landete nach dem Zusammenstoß im Straßengraben. Der Polizei zufolge soll der Lkw nicht auf seiner Fahrspur unterwegs gewesen sein. Quelle: Apa/Dpa