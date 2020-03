London holt medizinisches Personal aus der Pension

In Großbritannien werden wegen der Coronavirus-Pandemie Zehntausende ehemalige Ärzte und Pflegekräfte aufgefordert, aus dem Ruhestand zurückzukehren. Das teilte der nationale Gesundheitsdienst NHS am Freitag mit. Dafür sollen allein in England und Wales mehr als 65.000 Menschen angeschrieben werden, die in den vergangenen drei Jahren ausgeschieden sind.

SN/APA (AFP)/ISABEL INFANTES Auch Studenten werden für den Gesundheitsdienst rekrutiert