London plant Ende aller Corona-Maßnahmen bis Ende Juni

Die britische Regierung will bis zum 21. Juni alle Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie in Englands schrittweise aufheben. Das sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Montag bei der Vorstellung seines Lockdown-Fahrplans im britischen Unterhaus in London. Voraussetzung ist demnach jedoch, dass sich die positiven Trends bei der Reduzierung von Infektionszahlen und der Impfkampagne fortsetzen ließen und keine neue Virus-Variante die Lage verändere.

SN/APA (AFP)/ANDY BUCHANAN Ab April sollen unter anderem Pubs wieder öffnen dürfen