Louisianas Spitäler zu voll für Evakuierung wegen Hurrikan

Die küstennahen Krankenhäuser in Louisiana können trotz des herannahenden gefährlichen Hurrikans "Ida" nicht evakuiert werden, weil es in dem US-Bundesstaat zu viele Corona-Patienten gibt. Das erklärte Gouverneur John Bel Edwards. Derzeit würden in dem Staat mit 4,6 Millionen Einwohnern 2.450 Patienten stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, sagte er dem Sender CNN am Samstag.

SN/APA (AFP/RAMMB/NOAA/NESDIS)/JOSE Der Sturm wird laut US-Hurrikanzentrum noch an Stärke gewinnen