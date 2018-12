Lücke im Gebiss überführte Einbrecher

Eine deutliche Lücke im Gebiss hat einen 46-Jährigen nach einem versuchten Einbruch in Osnabrück überführt. Der Mann warf am Sonntagabend eine Scheibe in einem Wohnhaus ein und flüchtete anschließend. Sein Pech: Im Schnee hatte er nicht nur Fußabdrücke hinterlassen, sondern bei der Aktion auch noch eine Zahnprothese verloren. Der Schuhspur folgend konnte der polizeibekannte 46-Jährige in einer Nebenstraße ausfindig gemacht werden. Zwar dementierte der Mann nach Polizeiangaben vom Montag die Vorwürfe. Allerdings zeigte sich dabei die verräterische Lücke zwischen seinen Zähnen.

Anzeige

Quelle: SN, Dpa