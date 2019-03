Lufthansa streicht wegen Software-Panne Flüge

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat Software-Probleme. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Allein Lufthansa muss am Montag in Frankfurt 22 Flüge streichen. Davon seien insgesamt 2.000 Passagiere betroffen, wie ein Sprecher der Lufthansa am Sonntagabend mitteilte. Auch zwei Flüge zwischen Wien und Frankfurt sind betroffen.

SN/APA (dpa)/Silas Stein Auch zwei Flüge nach Wien betroffen