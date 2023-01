Macheten-Angriff in Spanien war laut Justiz ein Terrorakt

Der bewaffnete Angreifer, der in Südspanien einen Mesner getötet und vier weitere Menschen verletzt hat, hat nach Überzeugung der Justiz in "terroristischer Absicht" gehandelt. Zu diesem Schluss kommt der zuständige Ermittlungsrichter am Nationalen Gerichtshof in Madrid in seinem ersten Bericht, dessen Inhalt am Donnerstag von mehreren Medien veröffentlicht wurde. Der Mann sei wohl dem "dschihadistischen Salafismus verbunden", heißt es im Bericht.

SN/APA/AFP/CRISTINA QUICLER Attentäter sei dem "dschihadistischen Salafismus verbunden"