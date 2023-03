Macron ruft zum Wassersparen auf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der monatelangen Dürre in Frankreich landesweit zum Wassersparen aufgerufen. "Wegen des Klimawandels werden wir bis 2050 etwa 30 bis 40 Prozent weniger Wasser zur Verfügung haben als heute. Deswegen müssen wir uns langfristig auf das Wassersparen einstellen", sagte Macron, der am Donnerstag in Savines-le-Lac in den französischen Alpen einen nationalen Wasserplan mit gut 50 Maßnahmen vorstellte.

BILD: SN/APA/AFP/SEBASTIEN NOGIER Frankreichs Präsident in Savines-Le-Lac