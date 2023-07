Macron will von Krawallen betroffene Bürgermeister empfangen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Dienstag laut Medienberichten über 200 Bürgermeister empfangen, die von den Unruhen der vergangenen Tage besonders betroffen gewesen sind. Das berichteten der Fernsehsender BFMTV und die Zeitung "Le Parisien" am Sonntag nach der Lagebesprechung Macrons mit mehreren Ministern. Frankreich wird seit Tagen von massiven Krawallen erschüttert. Auslöser war der Tod eines 17-Jährigen durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle.

BILD: SN/APA/AFP/MOHAMMED BADRA Frankreichs Präsident bei Lagebesprechung mit Ministern