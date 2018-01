Mädchen in Deutschland angeschossen und schwer verletzt

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in der Silvesternacht in Salzgitter angeschossen und schwer verletzt worden. Ermittelt wird gegen einen 68-jährigen Verdächtigen, der am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden soll, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Tatverdacht gegen zwei weitere zunächst festgenommene Männer habe sich nicht erhärtet.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Zwölfjährige in Niedersachsen angeschossen