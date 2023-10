Mädchen im Kanal versenkt - Auch Mutter unter Verdacht

Im Fall einer leblos in einem Kanal versenkten Dreijährigen aus Dinslaken am Niederrhein im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen stehen nun beide Eltern unter Mordverdacht. Man habe auch die 39-jährige Mutter des Kindes festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Duisburg mit. Der Vater (40) befindet sich bereits in U-Haft. Beide sollen das Kind vorsätzlich schwer misshandelt und am Ende getötet haben.

BILD: SN/APA/DPA/CHRISTOPH REICHWEIN Eine Kerze vor dem Wohnhaus der Familie erinnert an das Mädchen