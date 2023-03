Mädchen sollen Zwölfjährige in Deutschland getötet haben

Nach der Tötung einer Zwölfjährigen aus Freudenberg in Deutschland stehen zwei Mädchen unter Tatverdacht. Nach dpa-Informationen sind sie zwölf und 13 Jahre alt. Das vermisste zwölfjährige Mädchen war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zum Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Am Montag bestätigten die Koblenzer Polizei und Staatsanwaltschaft, dass das Kind Opfer eines Verbrechens wurde.

Beschuldigte ebenfalls zwölf sowie 13 Jahre alt