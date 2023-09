Mädchen starb bei Absturz eines Kunstflugzeugs in Turin

Ein Flugzeug der italienischen Militär-Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" ist am Samstagnachmittag bei einem Test in Turin abgestürzt. Das Flugzeug fiel auf ein Auto das in Brand geriet. Ein fünfjähriges Mädchen starb in den Flammen, die durch den Absturz verursacht wurden, wie italienische Medien berichteten. Der Pilot konnte sich retten, weil er rechtzeitig mit seinem Fallschirm aus der Maschine sprang.

BILD: SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Pilot konnte sich retten