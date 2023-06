Mädchen tot: U-Haft und Alarm um Ecstasy in Deutschland

Nach dem mutmaßlichen Drogentod eines 13-jährigen Mädchens aus Altentreptow im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen erlassen worden. Er soll in zwei Fällen Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben haben, teilte das Amtsgericht Neubrandenburg am Dienstag mit. Gegen einen 17-Jährigen sei mangels Haftgrundes kein Haftbefehl erlassen worden. Die Polizei hatte zunächst vier Verdächtige festgenommen.

BILD: SN/APA/BERND WÜSTNECK Blick auf die Innenstadt von Altentreptow