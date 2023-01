Mafia sucht Nachfolger für gefassten Boss

Nach der Festnahme auf Sizilien halten Ermittler eine "Föderation" zwischen den herrschenden Clans für möglich.

Die spektakuläre Festnahme des Mafiabosses Matteo Messina Denaro am Montag auf Sizilien ist nicht das Ende der Mafia. Es kursieren bereits Spekulationen über seine Nachfolge: Eine Reihe prominenter Paten der sizilianischen Mafia sei bereit, Messina Denaro zu beerben und die Führung der Cosa Nostra zu übernehmen, sagen Anti-Mafia-Experten.

Eine "Föderation" zwischen den herrschenden Clans sei durchaus möglich, heißt es in Justizkreisen. Zu den Bossen, die Messina Denaros Zepter erben könnten, zählt Giovanni Motisi, genannt Pacchione (der Dicke), der seit 1998 wegen mehrerer Morde auf der Flucht ist. Er zählte zu den Vertrauten von Totò Riina, dieser war jahrelang Nummer eins der Mafia. Auch der 70-jährige Stefano Fidanzati aus der bekannten Drogenhändlerfamilie Fidanzati dell'Arenella, sowie der seit dem Vorjahr untergetauchte Boss Giuseppe Auteri könnten das Erbe Messina Denaros antreten, erklärten die Ermittler.

Der Anti-Mafia-Schriftsteller Roberto Saviano ("Gomorrah"), analysierte die Hintergründe der Festnahme Messina Denaros. "Er ist immer noch der König der Cosa Nostra, und wenn er weiterhin die Zusammenarbeit mit den Justizbehörden verweigert, wird er es für die Mafia auch bleiben."Saviano steht seit Jahren unter Polizeischutz.

Mit der Debatte um Messina Denaros Nachfolge stellt sich auch die Frage, ob eine einzelne Führungsfigur angesichts der Neuausrichtung der Clans noch zeitgemäß ist. Denn diese haben sich längst auf die Infiltration von Politik, Verwaltung und Wirtschaft verlegt und handeln meist anonym. Das könnte bedeuten, dass Messina Denaro das letzte bekannte Gesicht der Cosa Nostra ist.

Für Professor Enzo Ciconte, Ex Parlamentarier und Anti-Mafia-Experte, endet mit der Festnahme Messina Denaros eine Epoche. "Er war der Bezugspunkt der alten, traditionsreichen Clans mit starker lokaler Verankerung in den sizilianischen Provinzen. Dies bedeutet aber nicht, dass die Mafia in Italien besiegt ist. Sie bewegt sich auf andere Weise, vor allem durch das Eindringen in die Wirtschaft." Die Cosa Nostra bekomme immer mehr die Konkurrenz durch die 'Ndragheta zu spüren, die Mafia der süditalienischen Region Kalabrien. Diese ist weltweit verbreitet und macht Milliardengeschäfte mit Drogen- und Waffenhandel. Die Einnahmen werden in legale Unternehmungen investiert.

Inzwischen laufen die Ermittlungen um das Netz von Mafiosi, die Messina Denaros 30-jährige Flucht begünstigt haben sollen. Am Donnerstagnachmittag wurde ein drittes Versteck des Mafiabosses in Campobello di Mazara entdeckt. In der sizilianischen Ortschaft hatte der Boss die letzten Monate der Flucht verbracht. Die Wohnung war komplett leer, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In dem zweiten Unterschlupf fanden Ermittler demnach Juwelen und andere Wertgegenstände. Im ersten stießen sie auf Dokumente, Viagra und ein Plakat des Mafiafilms "Der Pate" mit Marlon Brando in der Hauptrolle.