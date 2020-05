Magier Roy Horn an Covid-19-Erkrankung gestorben

"Siegfried & Roy"-Magier Roy Horn ist tot. Er sei am Freitag (Ortszeit) in Las Vegas an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, sagte Sprecher Dave Kirvin der Deutschen Presse-Agentur. Horn wurde 75 Jahre alt. Der in Nordenham bei Bremen geborene Dompteur und sein Partner Siegfried Fischbacher waren für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt.

SN/APA (dpa)/Felix Hörhager Magier Roy Horn verstarb an Covid-19