Main-Donau-Kanal nach Schiffsunfall blockiert

Nach einem Schiffsunfall an der Schleuse Riedenburg (Landkreis Kelheim) in Niederbayern droht mitten in der Flusskreuzfahrt-Hochsaison eine mehrtägige Sperre des Main-Donau-Kanals. Die Wasserstraße bleibe mindestens bis kommenden Freitag (14. Juni) unpassierbar, teilte das Wassersstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg am Freitag mit.

SN/APA (dpa/Archiv)/David Ebener Die Wasserstraße bleibt bis nächste Woche gesperrt