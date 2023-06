Malta erlaubt erstmals per Gesetz eingeschränkt Abtreibungen

Das Parlament in Malta hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das nach dem bisherigen vollständigen Verbot erstmals eingeschränkt Abtreibungen in dem EU-Land erlaubt. Das Gesetz wurde von den Parlamentariern einstimmig verabschiedet. Nach heftiger Kritik der katholischen Kirche und der Opposition an einem ersten Entwurf wird in dem aktualisierten Gesetzestext klargestellt, dass eine Frau zwar abtreiben darf - aber nur dann, wenn ihr Leben in Gefahr ist.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Der kleine Mittelmeer-Staat erlaubt erstmals Abtreibungen