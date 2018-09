Mann am Münchner Oktoberfest getötet

Bei einem Streit auf dem Münchner Oktoberfest ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mitteilte, waren zwei Männer am Freitagabend in einem Festzelt aneinandergeraten. Nach dem Täter wird gesucht. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 58-jährigen Deutschen aus dem Münchner Umland, sagte eine Polizeisprecherin.

SN/APA (dpa)/Felix Hörhager Polizeieinsatz beim Münchner Oktoberfest