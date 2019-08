Mann auf offener Straße in Berlin erschossen

Auf offener Straße ist in Berlin ein Mann erschossen worden. Tatverdächtig sei ein Radfahrer, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft wollte eine mögliche Festnahme weder bestätigen noch dementieren. Zu der tödlichen Attacke soll es gegen 12.00 Uhr im Stadtteil Moabit gekommen sein. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei war mit vielen Beamten am Tatort.

SN/APA (dpa)/Paul Zinken Radfahrer soll Mann in Berlin erschossen haben