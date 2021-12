Mann baute Taj Mahal für seine Frau nach

Der Taj Mahal ("Kronen-Palast") ist vielleicht die beliebteste Sehenswürdigkeit Indiens, die Touristen aus der ganzen Welt besuchen. Das Marmor-Monument gilt auch als großes Symbol der Liebe. Nun hat ein Mann das Unesco-Weltkulturerbe für seine Frau in rund drei Jahren in einem Drittel der Originalgröße möglichst exakt nachgebaut, wie indische Medien berichten.

Beim Original handelte es sich um ein Grabmal, das ein Mughal-Herrscher im 17. Jahrhundert für seine Lieblingsfrau baute, nachdem sie bei der Geburt ihres 14. Kindes gestorben war. Die Frau des Taj-Mahal-Nachbauers Anand Prakash Chouksey lebt jedoch - und sie lebt nun mit ihrem Mann dort. In dem Haus gebe es vier Schlafzimmer, einen Meditationsraum und eine Bibliothek, hieß es in "India Today". Der Mann besitzt laut "New Indian Express" auch ein Krankenhaus und eine Schule.

Mit dem Haus möchte er Liebe, Harmonie und Stolz in seiner Stadt Burhanpur im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh verbreiten, wie die "Times of India" berichtete. Es heißt, dass die Lieblingsfrau des Mughal-Herrschers aus dem 17. Jahrhundert damals in Burhanpur starb. Zudem sagte Anand Prakash Chouksey dem "New Indian Express", dass sein Marmorhaus Menschen anziehe, die sich eine Reise ins rund 800 Kilometer entfernte Agra, wo das Original steht, nicht leisten könnten. Auch Hochzeitspaare nutzten das Haus als Hintergrund für Fotoshootings.