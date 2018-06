Mann bei Messerangriff in japanischem Schnellzug getötet

Ein Mann hat in Japan in einem Hochgeschwindigkeitszug mit einem Messer auf Mitreisende eingestochen. Ein 38-Jähriger starb später an seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie japanische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichteten. Zwei Frauen wurden zudem von dem Messerstecher schwer verletzt. Die Polizei nahm einen 22-Jährigen fest, sein Tatmotiv ist unklar.

SN/APA (AFP)/JIJI PRESS Tatmotiv des Verdächtigen ist unklar