Mann schießt im deutschen Brandenburg auf Polizisten

Nach Schüssen eines bewaffneten Mannes mit einem Kind auf die Polizei aus einem Wohnhaus im deutschen Bundesland Brandenburg ist eine Person festgenommen wurden. Laut Polizeiangaben hält sich noch eine weitere Person in jenem Gebäude auf, in dem die Festnahme durchgeführt wurde. Der Einsatz im Ort Vieritz dauert nach rund 21 Stunden noch an. Auf Bildern waren Dutzende Rettungskräfte und zahlreiche Einsatzwagen der Polizei zu sehen. Auch ein gepanzertes Fahrzeug war vor Ort.

BILD: SN/APA/TNN/CEVIN DETTLAFF Festnahmen bei Großeinsatz mit SEK-Unterstützung in deutschem Dorf