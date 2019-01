Mann erschoss auf Korsika einen Menschen

Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika hat ein Mann auf offener Straße um sich geschossen und dabei einen Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Der vorbestrafte Täter verschanzte sich dann in einem Gebäude in Bastia und nahm sich später das Leben, wie Bürgermeister Pierre Savelli und Innenminister Christophe Castaner in der Nacht auf Donnerstag sagten.

SN/APA (AFP)/PASCAL POCHARD-CASABIA Schütze hatte sich zunächst verschanzt