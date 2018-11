Mann erschoss zwei Frauen in Yoga-Studio in Florida

Ein Mann hat in einem Yoga-Studio in Tallahassee im US-Staat Florida zwei Frauen erschossen und sich danach selbst getötet. Darüber hinaus habe er am frühen Freitagabend vier weitere Menschen angeschossen sowie eine Person mit seiner Pistole geschlagen, sagte der örtliche Polizeichef. Die beiden getöteten Frauen seien 21 und 61 Jahre alt gewesen. Der mutmaßliche Schütze sei 40 Jahre alt gewesen.

SN/APA (AFP/Getty)/MARK WALLHEISER Hintergründe noch unbekannt