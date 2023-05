Mann fährt im deutschen Kanzler-Konvoi mit und umarmt Scholz

Unbefugt hat es ein Autofahrer in einen Sicherheitsbereich am Frankfurter Flughafen geschafft und dort den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) umarmt. Es habe einen Händedruck und dann eine Umarmung gegeben, erklärte ein Regierungssprecher am Freitag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die schwere Sicherheitspanne berichtet. Der Personenschutz des Kanzlers schritt demnach zunächst nicht ein.

BILD: SN/APA/AFP/DANIEL ROLAND Der deutsche Kanzler bei seinem Besuch in Frankfurt