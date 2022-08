Mann fuhr in Absperrung bei US-Kapitol und erschoss sich

Ein Mann ist mit seinem Fahrzeug in eine Absperrung nahe dem US-Kapitol gefahren und hat anschließend das Feuer eröffnet. Niemand sei bei dem Vorfall Sonntag früh verletzt worden, der Mann habe sich schließlich selbst erschossen, teilte die Kapitolpolizei mit. Der Mann ist demnach gegen 4.00 Uhr früh mit dem Auto in die Absperrung gefahren und dann ausgestiegen - daraufhin sei das Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Anschließend habe er mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert.

SN/APA/AFP/DANIEL SLIM Der Vorfall ereignete sich an einer Absperrung vor dem US-Kapitol