Mann in Berliner U-Bahnhof auf Gleise gestoßen und überrollt

Am Berliner U-Bahnhof Kottbusser Tor ist ein Mann in der Nacht auf Mittwoch auf die Gleise gestoßen worden. Er wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach gab es gegen Mitternacht auf dem Bahnsteig eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Im Zuge dessen wurde der Mann von einem anderen Mann gestoßen und fiel auf die Gleise. Ob der Stoß gezielt erfolgte, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Der Tatverdächtige sei flüchtig. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Quelle: Apa/Ag