Mann in Texas erschießt fünf Nachbarn mit Sturmgewehr

Im US-Staat Texas hat ein Mann in seinem Nachbarhaus fünf Menschen mit einem Sturmgewehr erschossen, darunter ein achtjähriges Kind. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, wurden die aus Honduras stammenden Opfer in der Nacht in einem Haus in der Nähe von Houston getötet. Der aus Mexiko stammende Verdächtige sei auf der Flucht.

BILD: SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON Täter war mit einem Gewehr Typ AR-15 bewaffnet