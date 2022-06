Mann in Tschechien erschießt Frau und Kind

Bei einer Gewalttat in Tschechien hat ein Mann seine Frau und seinen vierjährigen Sohn erschossen. Anschließend tötete er sich selbst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Tatort in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Javornice im Nordosten des Landes stellten die Ermittler eine Schrotflinte sowie weitere Schusswaffen sicher.

Der Mann habe über einen Waffenschein verfügt, hieß es. Nach Angaben der Agentur CTK handelte es sich bei dem 31-Jährigen um einen Berufssoldaten. Die Bluttat habe er bereits am Montag begangen. Javornice liegt knapp 140 Kilometer östlich von Prag und hat rund 1.100 Einwohner.