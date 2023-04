Mann nach Angriff in Duisburger Fitnessstudio in U-Haft

Nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist ein 26-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Das entschied laut Staatsanwaltschaft am Montag ein Haftrichter. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Bei dem Angriff am Dienstagabend soll der Verdächtige vier Menschen mit einem Messer mit langer Klinge schwer verletzt haben - das jüngste Opfer, ein 21 Jahre alter Mann, schwebt noch immer in Lebensgefahr.

BILD: SN/APA/DPA/CHRISTOPH REICHWEIN Der Tatverdächtige wird ins Gerichtsgebäude gebracht