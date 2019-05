Mann nach Selbstverbrennung vor Weißem Haus gestorben

Ein Mann, der sich nahe des Weißen Hauses in Washington selbst in Brand gesetzt hatte, ist an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte am Donnerstag die US-Nationalparkpolizei mit. Der Mann stammte aus Bethesda, einem Vorort der Hauptstadt. Die Motive seiner Tat waren weiterhin unklar.

SN/APA (AFP/Archiv)/BRENDAN SMIALOW Der Hintergrund des Vorfalls ist weiter unklar