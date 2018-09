Mann raste bei Verfolgungsjagd in Lyon auf Flughafenpisten

Bei einer wilden Verfolgungsjagd in Frankreich ist ein Mann mit seinem Fahrzeug auf die Pisten des Flughafens von Lyon gerast. Zuvor habe er Glastüren an einem Terminal durchbrochen, sagte ein Sprecher der Präfektur am Montag. Auf dem Pistengelände wurde der Mann schließlich von Sicherheitskräften überwältigt und festgenommen.

SN/APA (AFP)/JEAN DECOTTE Der Flugverkehr wurde kurzfristig eingestellt