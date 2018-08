Mann stahl in Seattle Flugzeug und stürzte damit ab

Am Flughafen von Seattle im Nordwesten der USA hat ein Mann eine leere Passagiermaschine gekapert und zum Absturz gebracht. Der Mechaniker einer Fluggesellschaft habe die Maschine am Freitagabend "ohne Erlaubnis" gestartet und sei dann auf einer Insel in der Meeresbucht Puget Sound abgestürzt, erklärten der Flughafen Seattle-Tacoma und die Behörden. Offenbar wollte er sich das Leben nehmen.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Der Flugverkehr am SeaTac-Airport musste unterbrochen werden