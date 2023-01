Mann starb durch Schneelawine am Ben Nevis in Schottland

Ein Bergsteiger ist bei einer Schneelawine in den schottischen Highlands ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Wie die Bergrettung in der Region Lochaber am Wochenende mitteilte, ereignete sich das Unglück bereits am Freitag am Ben Nevis, dem mit 1.345 Metern höchsten Berg Großbritanniens. Demnach löste sich an der Nordseite des Bergs eine Schneelawine und begrub zwei Bergsteiger unter sich. Ein 48 Jahre alter Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.

