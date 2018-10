Mann starb in Halle bei Explosion von Ticketautomat

Bei der Explosion eines Ticketautomaten in Halle ist ein 19-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass er gemeinsam mit weiteren Männern selbst für die Sprengung am Samstagabend verantwortlich war. Zwei Verdächtige wurden noch in der Nacht festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In den vergangenen Wochen waren mehrere Automaten in der Stadt gesprengt worden.

SN/APA/dpa/Matthias Dehlis Zwei Verdächtige wurden noch in der Nacht festgenommen