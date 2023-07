Mann starb in Tschechien in brennendem Müllcontainer

Zu dem tödlichen Unfall kam es in den frühen Morgenstunden im westböhmischen Pilsen (Plzen), knapp 90 Kilometer westlich von Prag. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann in den Container gestiegen sein, um nach verwertbaren Elektrogeräten zu suchen. Wahrscheinlich entzündete sich der Müll bei dem Versuch, mit einem Feuerzeug Licht zu erzeugen. Auf der Flucht muss sich dann die Öffnungsklappe verklemmt haben. Es kommt in Tschechien immer wieder zu Unfällen, weil Menschen beim Hinein- oder Hinausklettern in den speziellen Elektroschrott-Containern steckenbleiben.

apa