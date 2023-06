Mann tötete 21-jährige Touristin bei Schloss Neuschwanstein

In der Nähe von Schloss Neuschwanstein in Bayern hat ein Mann am Mittwoch zwei Touristinnen angegriffen. Eine 21-Jährige starb in der Nacht zum Donnerstag in einer Klinik, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten sagte. Die andere, 22 Jahre alte Frau befinde sich mit Verletzungen weiterhin im Krankenhaus. Der 30-jährige mutmaßliche Angreifer wurde demnach festgenommen.

BILD: SN/APA/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND 30-Jähriger soll zwei Frauen angegriffen haben (Archivbild)