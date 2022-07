Mann überlebt eine Woche lang in den Bergen Friauls

Die Feuerwehr in Friaul hat einen 31-jährigen Ingenieur aus der Provinz Udine gerettet, der eine Woche lang in Pulfero, im Gebirge unweit des Matajur-Bergs nahe der slowenischen Grenze vermisst war. Der erfahrene Alpinist war in eine 700 Meter tiefe Schlucht gestürzt, aus der er nicht allein emporsteigen konnte. Beim Sturz hatte er seinen Rucksack mit dem Handy und Proviant verloren.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO 31-Jähriger trinkt Regenwasser und deckt sich mit Blättern zu