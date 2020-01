Mann überlebte fast drei Wochen in eiskalten Wäldern Alaskas

Bei hohem Schnee und Minustemperaturen hat ein Mann Medienberichten zufolge fast drei Wochen alleine in den Wäldern Alaskas überlebt. Die Hütte des 30-Jährigen in einem abgelegenen Tal sei abgebrannt, dabei sei auch sein Hund ums Leben gekommen, berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf die Rettungskräfte.

SN/APA (AFP/Alaska State Troopers)/ Rund drei Wochen musste sich der Mann alleine durchschlagen