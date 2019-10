Mann verschanzte sich stundenlang in französischem Museum

Mehrere Stunden lang hat sich ein Mann am Mittwoch in einem südfranzösischen Museum verschanzt. Spezialkräfte der Polizei in der Riviera-Gemeinde Saint-Raphael konnten den Verdächtigen am Vormittag festnehmen, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Am Einsatzort wurden Inschriften in arabischer Sprache entdeckt. "Das Museum wird eine Hölle werden", lautete ein Spruch.

SN/APA (AFP)/VALERY HACHE Polizeieinsatz in Museum in Saint-Raphael