Mao, Marx und Händel kommen in Berlin unter den Hammer

Eine Unterschrift von Mao, ein Manuskript von Karl Marx und ein seltener Brief des Komponisten Georg Friedrich Händel zählen zu den Highlights einer kommenden Autographen-Auktion. Das traditionreiche Auktionshaus J. A. Stargardt lädt am 5. April zu einer Versteigerung ins Berliner Hotel Bristol.

Eine der Raritäten der bevorstehenden Auktion ist eine Unterschrift Mao Zedongs. Der "Große Vorsitzende", wie das ehemalige Staatsoberhaupt der Volksrepublik China genannt wurde, unterschrieb 1956 auf der Menükarte eines Pekinger Staatsbanketts. Dieses wurde zu Ehren des pakistanischen Premierministers Suhrawardy abgehalten. Schwalbennestsuppe und Pekingente wurde an diesem Abend gespeist. Zur Unterschrift des Herrschers gesellten sich noch weitere von Staatsmännern der ersten Führungsgeneration des Land der Mitte dazu. Der Schätzpreis beträgt rund 30.000 Euro.

Ebenfalls versteigert wird ein bedeutendes, von Karl Marx verfasstes Manuskript aus dem Jahr 1871. Der wohl einflussreichste Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus stellt sich in diesem Text gegen die Falschmeldungen der Pariser Presse über die französische "Internationale", die keineswegs antideutsch eingestellt sei. Zu Papier gebracht hat er das Dokument während der "Pariser Kommune". Marx war auf der Seite der revolutionären Kommunarden. Für geschätzte 80.000 Euro kann der Schriftstück erworben werden.

Angeboten wird außerdem ein Brief Georg Friedrich Händels. Am 21. August 1744, während seiner Arbeit an dem Oratorium "Belshazzar", dankte er in dem Schreiben seinem Librettisten Charles Jennens für die Zusendung des zweiten Aktes. Bei Autographen des Komponisten handelt es sich immer um äußerst seltene Exemplare, da sich lediglich noch sechs davon in Privatbesitz befinden. Mindestens 80.000 Euro sollte man bereit sein, dafür auszugeben.

(S E R V I C E - https://www.stargardt.de/auktionen/)