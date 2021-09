Mars-Lander misst drei große Beben auf rotem Planeten

Drei große Beben hat der Mars-Lander "InSight" innerhalb von vier Wochen auf dem roten Planeten gemessen - darunter eines, das den Mars-Boden rund eineinhalb Stunden lang wackeln ließ. Die ersten zwei Beben am 25. August hätten Stärken von 4,2 und 4,1 gehabt, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Mittwoch mit. Das bisher längste und stärkste von "InSight" gemessene Beben geschah am 18. September - es hatte eine Stärke von 4,2 und dauerte rund eineinhalb Stunden.