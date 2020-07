Marsch für attackierten Busfahrer in Frankreich

In Bayonne im Südwesten Frankreichs haben rund 6.000 Menschen an einem Marsch für einen bei einem Angriff lebensgefährlich verletzten Busfahrer teilgenommen. In Paris, Straßburg, Bordeaux und weiteren Städten stoppten Busse um 19.30 Uhr für eine Schweigeminute. Der Busfahrer hatte mehreren Menschen ohne Schutzmaske das Einsteigen verwehrt und war daraufhin attackiert worden.

SN/APA (AFP)/IROZ GAIZKA Bayonne setzte ein Zeichen